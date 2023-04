"¿A quién quieres más, amor?", pregunta una mujer a su marido en presencia de la hija de ambos. La niña no duda en intentar llamar la atención de su padre para que él responda que, claramente, la quiere más a ella. "¡A mí, a mí, a mí!", grita desesperada. Tanto la mujer como la pequeña utilizan sus tácticas para intentar ganar su corazón.

Las dos le tocan la cara y le hablan con palabras y tono dulce, pero la niña, sin duda, es la más insistente y persuasiva, como podemos comprobar en este vídeo viral emitido en Aruser@s. Finalmente, el padre se decide por su hija, algo que ella celebra con gritos de emoción, besos y un abrazo.

"Ha ganado la niña", comenta Alfonso Arús mientras sus colaboradores aplauden ante tan conmovedora escena. "Hay muchos vídeos ahora de padres troleando a sus hijos, que van a saludar a su pareja y a darle besos y los niños se vuelven locos, diciendo, 'no, no, me quieres más a mí'", informa Alba Gutiérrez.