El padre Ángel no bendice el nuevo tema de Shakira. "Hoy cuando he visto la canción de Shakira y he visto que se metía con Piqué, pues no me gusta", confesaba en plena calle al mismo tiempo que reconocía que lo que le gusta a él es que la gente se quiera y se ame.

A pesar de reconocer no entender de música, ha añadido que lo que no le gusta del tema es la letra. "No me mandes cantarla que no tengo una guitarra", le insiste al periodista. Angie Cárdenas ha aplaudido el hecho de que el párroco esté al día de todo para poder opinar.