Un niño le ofrece amablemente un plato de almendras a su madre. La madre las acepta gustosamente, pero se da cuenta de que no hay almendras en casa. "¿Cómo me ofrece un plato de almendras si no las tenemos en casa?", expresa la madre en el vídeo viral de TikTok. La madre, que sigue la pista de su hijo por toda la casa, descubre al llegar a la cocina que se está comiendo el chocolate con almendras, comiéndose el chocolate y dejando las almendras a un lado.

"Quiere ser generoso con su madre", comenta el presentador de Aruser@s. Para Tatiana Arús, esto es "comida de aprovechamiento", a lo que Angie Cárdenas responde, "claro, chocolate para mí y almendras para mamá".