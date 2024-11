La reacción de un joven al probar helado de bacalao al pil pil con chipirones en su tinta: "Me he arrepentido al segundo"

"¡Spoiler! Obviamente, no se lo ha podido terminar", dice Hans Arús, que enseña el viral de un tiktoker, '@holaquetalsymatias', donde muestra los diferentes sabores de helados que se ha encontrado en una heladería de Bilbao: kalimotxo, bacalao al pil pil y chipirones en su tinta.

Probar estos helados se ha convertido en toda una experiencia gastronómica para este joven. Comienza con el de chipirones en su tinta, pero rápidamente "se arrepiente" de haber escogido ese sabor. "El bacalao, no es el formato en el que yo preferiría comerlo", declara el tiktoker. "Tiene trozos de pescado, hay bacalao desmigado", comenta su amiga, que también prueba el curioso sabor. Sin embargo, por la cara que pone parece que no le ha gustado mucho. "Lo siento, pero no puedo terminarlo", concluye el tiktoker.

"Los que siempre hemos asociado el sabor dulce al helado somos algo reticentes a probar otros sabores salados, pero no quiere decir que estén malos", opina Alfonso Arús. A Patricia Benítez le parece una buena idea para acompañar platos, pero para comer en tarrina no lo tiene tan claro. "A mí me parece más aberración todavía que la pizza con piña, eso sí, es el único truco para que la otra persona no te pida probar", bromea Hans Arús.