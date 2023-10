Este consejo de belleza, con más de 1.200.000 visualizaciones, está arrasando en TikTok. El vídeo, subido por @glowbysusie, recomienda reciclar pañales, y no para cuidar el medio ambiente, sino para tener una piel tan fresca, brillante y tersa como la de un bebé. Advertimos que no tenemos comprobado en absoluto que esto funcione... pero nos da tanta grima que no hemos podido evitar contártelo.

"Cuando tenga orines el pañalito, límpiate la cara como unas tres o cuatro veces. No te va a quedar ni una manchita en tu cara", explican en esta publicación mientras vemos a una chica restregar su rostro con un pañal usado.

La expresión de asco absoluto de Tatiana Arús dice más que mil palabras. La colaboradora no consigue emitir ni un solo sonido. Hans Arús se pregunta si también podrían utilizarse los orines de gato. "Lo que decían es que si tú tenías acné, para secártelo había que coger el primer pipí del perro, dejarlo en algodón y pasártelo por la cara", añade Angie Cárdenas.

Todas prefieren las manchas y los granitos en la cara. "Prefiero el Photoshop", dice brevemente Tatiana tras recuperar el habla.