"¿Quién tiene más apetito en esta mesa? Pues tú y yo, que no hacemos nada", comenta Patricia Benítez a Alfonso Arús al hilo de un estudio que asegura que el deporte puede disminuir el apetito sexual. "Vamos 'sobraos' de apetito. Luego de lo otro, lo que se pueda", coincide el presentador de Aruser@s.

"El 'hoy no, que me duele la cabeza', ha sido sustituido por el 'hoy no, que llevo cuatro horas en el gimnasio'", señala. En la redacción hay quien no está muy de acuerdo con esta afirmación y quienes no suelen practicar deporte afirman entender que después de tanto ejercicio no se tengan ganas.

"La mayoría, como descansamos el fin de semana, el día clave es el lunes. Pillas el lunes o ya no pillas ninguno", calcula Tatiana Arús. "Tú, de sábado sabadete, nada", bromea Angie Cárdenas.