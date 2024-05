Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el "zasca del Maestro Joao a las aspiraciones de España al Festival de Eurovisión". "En el número 5 va a estar Francia, en el 4, Bélgica; en el 3, Italia; en el 2, Suiza; y en el número 1, Croacia", afirma el Maestro Joao, que confiesa su ranking eurovisivo en '40 Anda Ya'.

Sin embargo, cuando los presentadores le preguntan por la posición del 'Zorra' de Nebulossa, que representa a España, al ver que no aparece en el ranking del Maestro Joao, éste sorprende con una mala noticia: "Entre los cinco últimos". Alfonso Arús pide a Cris Dalmau que dé su opinión en el plató de Aruser@s. "Yo no tengo tantas expectativas, pero me gustaría pensar que no tan abajo", destaca la periodista experta en música.

Además, Angie Cárdenas recuerda que cuando "hemos tenido una expectativas muy altas, ha habido un mazazo importante": "Yo creo que vamos a ir más arriba". Es más, Alfonso Arús resalta que "cuando vamos de víctimas a veces salta la liebre".