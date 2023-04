"No le falta razón y yo, de momento, no le voy a poner 'Bambi' a mi hijo", afirma David Broc en Aruser@s tras saber que el mismísimo Quentin Tarantino, uno de los directores de cine con la filmografía más sangrienta y violenta de Hollywood, quedó traumatizado con la película de Disney. "Fue demasiado bestia para mí y no conseguí soportarlo", ha afirmado el cineasta en el Teatro Coliseum de Barcelona, durante la presentación de su primer libro de no ficción.

Tarantino ha rememorado algunos de los momentos más duros del filme de dibujos animados, desde el momento en el que el pobre ciervo se queda huérfano y los disparos del cazador hasta el incendio forestal. "Me afectaron más que cualquier otra de las imágenes que vi en el cine", ha reconocido.

Angie Cárdenas cree que no solo 'Bambi', sino que también 'Dumbo' y 'El rey león' son material para las pesadillas de los más pequeños. "En casi todas las películas de Disney hay muertes. Casi ninguna princesa tiene madre o padre. Hay huérfanos a patadas. Se dice que es porque él no pudo superar la muerte de su madre, que murió en un incendio", explica Andrés Guerra.

Lo que más llama la atención a María Moya es que Tarantino habló de sus referentes en el cine, mencionando a "películas superviolentas que le han inspirado a él". "Que hable de 'Bambi', que es Disney, es muy gracioso", reflexiona.