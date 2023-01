La cantante colombiana Shakira no deja de ser noticia tras su separación de Piqué. Después de su canción con Bizarrap en la que ha cargado contra su ex pareja, el futbolista Gerard Piqué, ha aparecido en el balcón la casa que ambos compartían, la figura de una enorme bruja que mira hacia la casa de sus ex suegros.

La bruja tiene una cara larga y angulosa, la boca abierta y está cubierta con una gran capa negra con capucha. Lleva peluca de pelo blanco y está montada sobre una escoba. "Es una bruja que da mucho miedo", decía Alfonso Arús. Pero desde el plató los aruseros bromeaban con que el verdadero problema vendrá cuando los hijos de la cantante pregunten a quién mira la bruja, y la cantante responsa que "a su amiga".

En la canción de Shakira con Bizarrap hay un verso en particular que dice: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda". Según algunos medios, Shakira estaría molesta con sus ex suegros porque ellos conocían la relación de su hijo con Clara Chía cuando aún no se había separado de su ella.