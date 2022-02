La cantante no se caracteriza por seguir unas normas en cuanto a su vestimenta, y estando embarazada no iba a ser menos. Rihanna ha sorprendido a todos con dos nuevos looks en los que muestra su tripa de embarazada.

¿Quién dijo que la tendencia cut out no la pueden llevar embarazadas? Rihanna luce barriguita con un body negro 'cut out' que deja a la vista su verdadera curva de la felicidad.

Además, Tatiana Arús muestra otro look vaquero y animal print con la tripa totalmente al aire: "Combina fatal, os lo dije el otro día", comenta Alfonso Arús.

Los looks del primer trimestre de embarazo