¿La distancia es el olvido? El equipo de Arusitys no sabe si este conocido bolero de Roberto Carlos tiene o no la razón en la relación entre Paula Echevarría y Miguel Torres. Por ello, paran unos segundos para escuchar atentamente la letra de la canción. Y este es el veredicto: "Si el amor es de verdad, la distancia no tiene que ser un obstáculo".