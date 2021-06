María Pombo ha recibido la vacuna contra el coronavirus este lunes con tan solo 26 años y la influencer compartió el momento en redes.

Un gesto que ha traído mucha polémica, pues la joven no alcanza la edad suficiente para recibir la vacuna.

Ella misma ha explicado por qué se ha podido vacunar: "Me vacunan por esclerosis múltiple. En la Comunidad de Madrid están priorizando a gente con este tipo de enfermedades. Para la gente que dice que me vacunan porque me apellido Pombo, si creéis que soy estúpida y todavía no he aprendido lo que hay que poner y lo que no en redes... ¿Si esto hubiese sido por enchufe creéis que lo hubiese puesto en Instagram?"