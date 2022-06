María Teresa Campos ha vuelto a ser protagonista. La veterana comunicadora ha sido portada de la revista 'Diez Minutos'. En la citada publicación ha hablado de su relación con Rocío Carrasco y de otros temas relacionados con su familia.

Esto no ha hecho ninguna gracia a Aurelio Manzano. Como se puede ver en el vídeo que acompaña a la noticia, el periodista del corazón ha arremetido duramente contra la matriarca de las Campos. Incluso, ha llegado a afirmar que no le parece normal que sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, no la "aten en corto".

En el plató de Aruser@s, Alfonso Arús y sus colaboradores se han posicionado del lado de María Teresa Campos. "Yo creo que puede hablar lo que quiera", ha aseverado Alfonso Arús sobre la periodista. Por su parte, Angie Cárdenas también ha destacado la coherencia con la que Campos responde a los medios cada vez que los atiende.

Alfonso Arús, fan de María Teresa Campos

Alfonso Arús y sus colaboradores demostraron su admiración hacia María Teresa Campos cuando la periodista recibió el Premio Andalucía de Periodismo.