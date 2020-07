La 'CuarenTata' ha llegado a su fin después de 100 días de directos a las 18:15 a través de Instagram. Un punto y final a una iniciativa que surgió del confinamiento por el coronavirus y que ha sido un rotundo éxito.

Ahora Miguel Ángel Muñoz, tras más de un centenar de días cuidando de su tata y anunciar que abren canal de Youtube, ha querido dedicar unas bonitas palabras a la hermana de su bisabuela para agradecerle esta experiencia antes de incorporarse de nuevo a la vida laboral.

"No me podía imaginar nunca que íbamos a estar 120 días juntos y te confieso que me está costando mucho hacer mis cosas porque me quedaría contigo todo el día", comienza diciendo el protagonista de series como 'Un paso adelante'.

"Te quiero dar aquí a ti públicamente las gracias porque eres maravillosa, tata, te quiero mucho. La mejor cuarentena que podía pasar la he pasado contigo", concluye. Un emotivo mensaje que termina con Luisa Cantero emocionada.

El vídeo ha sido compartido por Muñoz en su cuenta de Instagram con un texto en el que hace balance de lo que ha sido para él este confinamiento. "Así acabamos 'CuarenTata'. Emocionados y felices por lo que hemos pasado juntos en estos más de 120 días... @soylatatareal me enseñó a planchar, coser, fregar, cuidar de sus plantitas, a tener más paciencia, más aceptación, más fe, a valorar más el flamenco y tantas cosas más... Qué suerte la mía por tenerte tan cerca, Tata. Te quiero", se despide.

Otro momento destacado

La 'tata' de Miguel Ángel Muñoz no solo ha cautivado a toda España, sus conexiones en directo han ido más allá y han conquistado América. El show televisivo 'Despierta América' de Univisión entrevistó a Miguel Ángel Muñoz con motivo de la exitosa 'CuarenTata.