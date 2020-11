Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, ha vuelto a pronunciarse sobre ella en una entrevista para la revista Lecturas. En ella ha asegurado que ha "perdido la esperanza" de conocerla.

La mujer, que reside en Perú, ha lanzado este mensaje después de que la propia hija de Isabel Pantoja haya hablado sobre la situación: "Mi madre me contó que si ella hubiera venido a Madrid y hubiera dicho 'quiero hablar con mi hija', no le habría dicho que no".

Roxana asegura en esa entrevista que está "con la conciencia bien tranquila". "Isa tiene que entender que si yo la di en adopción era para salvarle la vida, era un acto de amor", ha explicado.

