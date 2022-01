Tatiana Arús sitúa en su lista de ProtagonInstas a Kiko Rivera. El Dj está atravesando un bache de salud al sufrir un nuevo ataque de gota: "Estoy fastidiado", cuenta en estas imágenes donde se le ve con dificultades para andar. Y parece que no solo él... Su hermano Cayetano se ha roto la clavícula y Fran Rivera sufre una inflamación del menisco.

Pero el panorama no acaba aquí. Los obstáculos no dejan de aparecer en la vida de Kiko Rivera. Estos días escribió en sus redes sociales: "¿Os apetece que hoy hagamos directo en mi canal de Twitch?". La sorpresa es que en su encuesta un 70% respondió "no"...