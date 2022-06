Kiko Rivera ha abierto un nuevo frente en su guerra familiar. Tras haber discutido con su hermana Isa P, ahora le ha llegado el turno a su hermanastro, Fran Rivera.

Como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, el DJ ha disparado duramente contra el torero desde la portada de la revista 'Lecturas'. Alfonso Arús ha calificado la entrevista de Kiko Rivera como un "festival de zascas". Y es que el marido de Irene Rosales ha sacado toda la artillería contra Fran Rivera.

El DJ, sin piedad contra Fran Rivera

"Fran no quiere a nadie", asevera el hermano de Isa P en la portada de la citada publicación. En la entrevista, asevera que Fran Rivera "se cree superior al resto del mundo" y que, a pesar de que hubo acercamientos entre ambos, el diestro no fue a ver al DJ en sus peores momentos.

También ha dejado caer que su hermanastro no ha sido muy generoso con él: "Ha venido a comer dos veces en Navidades y me regaló un llavero". A pesar de estos ataques, Kiko Rivera ha expresado que no quiere "una guerra" con él.

Para poner un poco de humor a los conflictos familiares de Kiko Rivera, que parecen no tener fin, Alfonso Arús ha recordado el videoclip en el que Kiko Rivera aparecía junto a sus hermanastros disfrazados de vampiros, que también puede verse en el vídeo principal.