Imanol Arias ha decidido hablar sobre TVE tras el final de 'Cuéntame cómo pasó'. El actor y patriarca de la familia Alcántara en la ficción ha concedido una entrevista al programa 'La Kapital' de TeleBilbao en la que ha criticado duramente a la cadena.

Como puede verse en el vídeo que acompaña a estas líneas, Arias ha criticado la ausencia de publicidad en el canal que, según él, provoca que La 1 tenga "cada vez menos espectadores". Seguidamente, ha arremetido contra los trabajadores del ente público: "Tienen 9.000 personas que yo he visto que no hacen nada, que sobran. ¿Por qué 'Cuéntame' no se hace con trabajadores de televisión? ¿Por qué ninguna serie se hace con esos trabajadores que están contratados?".

Después, Imanol Arias ha mostrado su descontento con que los sueldos de los trabajadores de productoras externas, incluidos los actores, sean publicados y ha vuelto a criticar a los empleados de TVE: "¿Por qué no publican los de dentro que no hacen nada?". Para culminar, ha manifestado su intención de "no volver en mucho tiempo" a "nada público" tras el final del proyecto de ficción en el que ha trabajado durante 22 temporadas.