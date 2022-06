Ibai Llanos es una de las celebridades digitales con más repercusión en España. El streamer ha conseguido labrarse una amplia y fiel comunidad de seguidores que le han convertido en uno de los creadores de contenido más destacados de Twitch.

No obstante, esto no significa que Ibai Llanos no tenga que hacer frente a opiniones negativas e, incluso, a insultos sobre su físico o su forma de vestir. En el vídeo que acompaña a estas líneas pueden verse unas declaraciones del streamer que ha asegurado estar "muy cansado" de esta situación.

"No hace falta que nadie me repita lo gordo que soy, lo feo que estoy o lo mal que voy vestido", ha afirmado Ibai en uno de sus directos. Los colaboradores de Aruser@s han comentado estas palabras del influencer y le han mostrado su apoyo. "Hay gente que solo quiere hacer daño", ha apuntado Angie Cárdenas.