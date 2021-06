Georgina Rodríguez se ha pronunciado sobre el futuro de Cristiano Ronaldo para la próxima temporada.

A la modelo e influencer le han preguntado en una visita a Jaca, en Huesca, si el delantero se marcha o se queda en la Juventus.

En el vídeo superior puedes ver cuál ha sido la respuesta de la joven, que ha dejado muy sorprendidos a los allí presentes.

