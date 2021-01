Ester Expósito aseguró en octubre que su personaje en la serie 'Élite' no volvería, una noticia que desanimó a los fans de la ficción. Ahora son varias las informaciones que aseguran que la actriz podría volver en la quinta temporada.

Según informa 'Crush News', la actriz comenzará a rodar los nuevos episodios a partir de febrero, volviendo a encarnar a Carla, que desapareció de la serie en la tercera temporada tras su marcha a la universidad.

"Yo ya me despedí de ese bombón de personaje y de ese bombón de proyecto con todo el cariño del mundo, y con una sensación muy agridulce porque obviamente no es fácil despedirse de algo que te ha dado tanto. Que he disfrutado y a lo que me he entregado tanto. Siempre voy a llevarla conmigo y va a haber una parte de ella en mí", aseguraba la actriz en octubre, algo que finalmente podría no ser así. Estaremos pendientes de posibles anuncios por parte de Netflix.