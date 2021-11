El actor Will Smith acaba de rodar el segundo episodio de su programa en Youtube Best Shape of My Life y para ello ha viajado hasta Dubái.

La estrella de Hollywood pretende con este programa mostrar todo lo que hace para recuperar su forma física al haber ganado peso en la pandemia. Así, tras un primer programa en el que no consiguió todo el éxito que esperaban, en el segundo ha decidido tirar la casa por la ventana y subirse al edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, de más de 820 metros de altura. En el vídeo muestra unas imágenes espectaculares que pudo grabar él mismo desde lo más alto.

Otro momento destacado

Los seguidores de Anabel Pantoja han aplaudido en redes sociales el vídeo que la influencer ha compartido dirigiéndose a sus haters: "Ya que te empeñas en juzgar mi vida detrás de una pantalla y con un perfil falso, ¿quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer?", dice en voz en off.