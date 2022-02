Diego Matamoros ha sido una de las celebrities presentes en la premiere de 'Uncharted', la nueva película de Tom Holland. En el evento, el hijo de Kiko Matamoros ha hecho una confesión sobre su futura vida familiar.

En el vídeo que acompaña a la noticia se muestra el cambio de opinión de Diego Matamoros sobre la paternidad. Cuando era pareja de la doctora Carla Barber, el joven mostraba su intención de formar una familia. Sin embargo, ahora piensa diferente: "Como tengo tantos amigos que tienen hijos y sé lo que es volver a casa y quedarte con el niño, las rabietas y todo el rollo que hay... Estoy muy tranquilo en casa".

Precisamente, Tatiana Arús ha señalado este cambio de pensamiento de Diego Matamoros: "A mí me da que este discurso ha cambiado ligeramente porque Diego Matamoros siempre había expresado su intención de convertirse en padre". Por su parte, Angie Cárdenas ha analizado el lenguaje no verbal del hermano de Laura Matamoros y ha encontrado un gesto que podría indicar que no ha dicho la verdad.

Kiko Matamoros sí quiere ser padre

A diferencia de su hijo Diego, Kiko Matamoros ha manifestado en varias ocasiones su intención de ser padre junto a Marta López Álamo. En unas imágenes recientes, Laura Matamoros mostró el entusiasmo de su padre mientras acunaba y jugaba con sus nietos.