Los Beckham son una de las familias más consolidadas en el mundo de las celebrities. En el programa de hoy, Aruser@s ha mostrado las últimas fotografías nupciales de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en las que han enseñado sus estilismos de boda.

No obstante, lo que más ha llamado la atención de los colaboradores de Aruser@s han sido unas imágenes de David Beckham y Victoria. En el vídeo que acompaña a estas líneas puede verse cómo David Beckham recibe a Victoria tras una dura jornada laboral. "Me he enamorado", ha comentado Patricia Benítez.

El menú de cumpleaños de Victoria Beckham

Complacer a Victoria Beckham no debe ser sencillo. Esto quedó patente cuando Aruser@s desveló el menú completo de su cumpleaños que cuenta con más de una decena de platos.