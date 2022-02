Ana Rosa Quintana anunció que padecía cáncer de mama el pasado noviembre y decidió alejarse de la televisión para poder descansar. Ahora, la presentadora ha reaparecido para mandar un mensaje a sus seguidores.

Lo ha hecho a través de una publicación de Instagram, "Hace mucho que no publico nada, me han preguntado muchas personas que cómo estoy, por eso me he animado", explica la periodista en el texto de su post. Ana Rosa también ha contado que está "en la recta final de la quimio" y de qué forma afronta esta etapa: "Esto me tomo también como un trabajo, comida sana, entrenamiento tres días a la semana, yoga un día, caminatas largas, disfrutar de la familia...".

Ana Rosa Quintana da las gracias por el apoyo

Además, ha agradecido a sus compañeros y fans todo su cariño y ha mandado un mensaje de optimismo: "Pensamiento positivo y tened la seguridad de que me voy a curar gracias a nuestros excelentes médicos". Por otro lado, la imagen publicada por Ana Rosa Quintana muestra que también tiene tiempo para uno de sus hobbies favoritos, la literatura, y que se encontraría inmersa en la lectura de 'Un caballero en Moscú', obra del novelista estadounidense Amor Towles.