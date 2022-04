Almudena Cid ha asistido a su primer acto público tras su ruptura con Christian Gálvez. La gimnasta acudió al photocall de 'Oh my gol', el concierto de LaLiga Music Experience.

A pesar de mostrarse muy sonriente ante la prensa, Almudena Cid no quiso realizar declaraciones. Su silencio se produce después de que su madre, Mina Tostado García, lanzase un dardo a Christian Gálvez a través de Instagram y de la firma del divorcio con Christian Gálvez hace unas semanas. En la publicación, una indirecta en toda regla, se definen las características de un manipulador emocional.

Para evitar hablar de estos temas, Almudena Cid no conversó con los medios presentes en el evento. No resulta sorprendente, ya que mientras ella ha optado por un perfil bajo, Christian Gálvez y Patricia Pardo no han dudado en declararse su amor en público en repetidas ocasiones.

Christian Gálvez ha olvidado a Almudena Cid

En programas anteriores, Aruser@s mostró las imágenes que confirman que Christian Gálvez y Patricia Pardo ya no se esconden.