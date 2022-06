Los estilismos de las primeras damas en la cena de la OTAN celebrada en el Palacio Real de Madrid han sido dispares. En el vídeo que acompaña a estas líneas pueden verse los looks más destacados del evento en el que la reina Letizia consiguió brillar.

La reina consorte acertó con un vestido de tafetán de color negro con cinturón para realzar su figura y una falda midi con volumen de la marca española The 2ND Skin Co. Aunque no llevó corona, sí que lució unas joyas de pasar para rematar su outfit.

Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, optó por un traje chaqueta blanco con sandalias. Aunque era una decisión acertada, el hecho de que Letizia hubiese lucido una prenda muy similar horas antes hizo que Jill Biden no destacase.

Por su parte, Brigitte Macron dio una nota de color a este evento con un vestido de color verde agua con cuello. Finalmente, Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, optó de nuevo por la discreción luciendo un vestido gris perlado con mangas semitransparentes y corte a media pierna.

Los errores de protocolo de Jill Biden con Letizia

Otro de los temas comentados durante esta cumbre de la OTAN han sido los fallos de protocolo de Jill Biden. La primera dama estadounidense se reunió con la reina Letizia y Tatiana Arús ha desgranado las claves de este encuentro.