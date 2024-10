"No ha gustado", afirma Alfonso Arús sobre la escultura con forma fálica que hay en la piazza del Municipio de Nápoles. La talladiseñada por el difunto arquitecto Gaetano Pesce quiere evocar al vestido de la 'Pulcinella', que es un personaje mitológico de la ciudad, pero la realidad es que está causando gran controversia y comentarios irónicos entre los vecinos de la ciudad italiana.

La forma de esta escultura de doce metros de alto no es lo único que causa polémica entre los napolitanos, su precio también está dando mucho que hablar. La instalación ha costado 180.000 euros, de los cuales 160.000 han sido pagados por la región de la Campania a través de un fondo para la promoción cultural en las ciudades de este territorio cuya capital es Nápoles.

"Lo más suave que han dicho es que es repugnante", afirma Alfonso Arús, mientras que María Moya se ríe pensando en el dinero que habrán pagado por esa escultura. Por su parte, Angie Cárdenas no entiende nada porque delante de la talla hay unos corazones que no sabe a cuento de qué están allí. "¿El ayuntamiento cuando le enviaron el esquema no dijo 'oiga, va a ser que no'?", se pregunta la tertuliana.