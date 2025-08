Patricia Benítez estalla contra los compañeros que no la saludan en la redacción: "Cuando entro no levantan ni la cabeza"

Mercedes, una azafata de vuelo, ha denunciado en su TikTok '@_mercedespeerez_' el comportamiento de cierta gente al llegar al avión que "ni miran a la cara ni saludan". "La gente pasa como si le importaras una mierda, ¡me parece una falta de educación!", dice Mercedes, que manda un mensaje a la gente que vaya a viajar en avión: "Solo vengo a decir que no estaría mal tener un poco más de educación y saludar".

Tras ver este vídeo la temporada pasada en el plató de Aruser@s, los colaboradores iniciaron un debate sobre quién saludaba y quién no al entrar en la redacción. "Reivindico lo mismo que esa azafata cuando entro en la oficina porque mi mesa no levanta la cabeza", afirmó tajante Patricia Benítez, que desveló en pleno directo quién no la saludaba: "María Moya no saluda, Arthur a veces me saludo y Alba Gutiérrez no me saluda".

"Pero porque estamos ahí en el ordenador con los cascos", explicó Alba Gutiérrez a su compañera, quien no admitió la explicación. "Da igual, si ves una presencia que está ahí diciendo buenos días porque soy la última en llegar, qué mínimo que decir un hola", insistió Patricia Benítez, que, declaró que no le valía que sus compañeros llevasen auriculares: "Pero no son ciegos".

