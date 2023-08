En la pasada temporada de Aruser@s, Alba Gutiérrez confesó que tenía "un TOC con el tema de tener la cama bien hecha" y que no friega ni un plato. Pero no fue la única compañera en confesarse, Alba Sánchez desveló a Alfonso Arús algunos detalles de sus compañeras: "Me gustaría sacar algún trapito sucioy me gustaría decir que no es que Alba tenga un TOC con la ropa de la cama, es que lo tiene con todo, igual que 'Pifostio' (Rocío) Cano, que nos pegan la bronca al resto sobre cómo dejamos la ropa tirada en vestuario. Pero broncas de verdad".

Una confesión a la que se sumó Patricia Benítez: "Nos envían fotos, en plan '¿cómo puedes ser tan marrana de dejar la ropa así?'". Pero, ¿cómo reaccionó Alfonso Arús? El presentador no sabe crédito: "¿Me estás diciendo que una colaboradora llama marrana a otra?". Puedes ver el momento al completo en el vídeo principal de esta noticia.

