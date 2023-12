Los que ya peinamos alguna cana (y los que ya no tenemos ni una) recordamos con mucho cariño a un personaje mítico del sorteo de la Lotería de Navidad: el llamado 'Calvo de la Navidad'. Este año, entre nosotros tenemos a un sustituto a la altura de este héroe que cada año repartía suerte: él es Alfonso Arús.

Patricia Benítez, colaboradora de Aruser@s, está dispuesta a probarlo todo para que su décimo sea uno de los premiados en el día de hoy y ¿quién mejor para probar si las supersticiones funcionan que su jefe, aunque piense que no se van a llevar ni un eeeeeurooooo? "Luego me lo pasas por la joroba", le dice a la tertuliana. "¡Por la calva!", grita Rocío Cano. "La calva no funciona, lo que funciona es la joroba", insiste el presentador.

Tienen que pasar casi 20 minutos para que por fin, ese momento se haga realidad. Y eso que Alfonso estaba contando una anécdota muy triste acerca de su pésimo fin de año en Italia, sin uvas, sin darle las 12, solo en una plaza. Una desgarradora historia que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.