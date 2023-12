"Me das un miedo...", se teme Patricia Benítez cuando Alfonso Arús comienza a dar rodeos acerca del tema que está a punto de tratarse en el plató de Aruser@s. Y es que, hay una pregunta un tanto incómoda que el jefe saca a relucir. A la hora de tomar decisiones, ¿a qué le hacen más caso sus colaboradores: a la cabeza, al corazón o a los genitales?

Según este artículo de El Mundo, estas son las únicas opciones existentes y la contertulia asegura que ella decide siempre con el corazón, algo que no se creen sus compañeros. Ellos no dudan en agitar sus guiones para dedicarle una pañolada. "Me veis como un Grinch aquí, pero en mi vida normal soy bastante maja", se defiende.

Rocío Cano es muy racional, afirma. Hans Arús opta también por el corazón. "Yo escucho a los tres, pero si hay contradicciones, corazón", escoge Alba Sánchez. "Yo, cabeza, pero me extraña que nadie diga la tercera opción", lanza Marc Redondo.

El presentador recoge la pullita del tertuliano. "No, yo. Yo sí lo digo. Yo, sí, Yo, genitales". Angie Cárdenas agradece su sinceridad. "Ya era hora de que alguien dijera la verdad". Su hijo Arthur también acaba lanzándose. "Yo, como Alfonso". Marc Llobet ni siquiera dice una palabra, un simple gesto vale para comprenderle.

Pero, ¿con qué piensan los telespectadores?