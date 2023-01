En este vídeo de Aruser@s somos testigos del momento en el que un avión comercial atraviesa una tormenta. Entre turbulencias y rayos, los pasajeros vivieron auténticos momentos de terror, como se refleja en estas impactantes imágenes.

Tal y como se puede ver, el aparato sufrió "daños importantísimos en la parte delantera", informa Alfonso Arús. El avión se disponía a aterrizar en Asunción (Paraguay) cuando ocurrió este incidente.

"Turbulencias, las hemos vivido todos, pero atravesar una tormenta no es tan frecuente. A mí, por lo menos, no me ha ocurrido ni quiero que me ocurra, claro", observa Andrés Guerra. Marc Redondo explica que el morro, posiblemente, se destruyó debido a los granizos y recuerda a sus compañeros que los rayos no provocan daños en los aviones. "Es una jaula de Faraday", asegura.