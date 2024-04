Paloma Barrientos ha hablado sobre el caso de Carmen Borrego y su hijo. La periodista duda de la coherencia con el tema de la madre de José María Almoguera. "Si no quieres tener problemas con tus hijos no estás en un programa donde le están haciendo un seguimiento o donde le están machacando, donde también están atacando a tu hermana", comienza exponiendo. Barrientos prosigue explicando que la hija de María Teresa Campos, en el momento que va a hablar del tema a los platós, sacrifica a su familia. "Ahí Terelu fue la única que fue más íntegra porque dijo 'me voy de este programa'", afirma. La tertuliana de 'Estando contigo' zanja el tema diciendo que "no vale decir que no lo puedes parar" cuando puedes pararlo.

Alfonso Arús da la razón a la periodista. "Si no apareces en un programa en el que de forma recurrente se pone en entredicho algún tema familiar, tienes más posibilidades de pararlo", declara. David Broc comenta que es un acto de causa-efecto y su hermano, Òscar, le completa diciendo que sí puede pararlo: "dices no vengo más y se acabó".

El presentador del programa no tiene tan claro que de esa forma pueda detener el tema. "Del todo, yo creo que no se puede nunca", apunta. Angie Cárdenas asegura que al menos sales de la ecuación dejando de asistir a tertulias. Tatiana Arús manifiesta que igual esa solución no es suficiente. "Si después un familiar tuyo directo por pasta te acaba vendiendo o contando las cosas de tu familia, tú no puedes hacer nada", sostiene.