La compra de vivienda vuelve a caer en España, pero los precios no tocan techo. "Hay precios tan altos y tan pocos pisos que te puedas permitir que al final, la gente no compra", analiza Alba Gutiérrez en Aruser@s. Y el alquiler, tampoco es una opción factible. "Nos están llevando a un abismo que no sabemos qué hacer. ¿Vamos a tener que volver a casa de nuestros padres?", se queja la colaboradora.

Una de las "soluciones" habitacionales para el problema de la vivienda son las minicápsulas que ya se alquilan en Madrid. 395 euros por tres metros cuadrados para dormir. "Al final están fomentando el concepto de la cama caliente", lamenta Rocío Cano.

"Hace años, yo tenía un compañero de piso que pagaba un pelín menos, pero su habitación era un armario", cuenta Tatiana Arús. Hans Arús también relata su experiencia: "Yo conozco a estudiantes que pagan 700 euros cada uno, viven cuatro en un piso, y se tienen que ir turnando las habitaciones porque dos son minitrasteros".