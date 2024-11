A la hora de repartir los bienes, se generan recelos y discrepancias entre los herederos. Sin embargo, parece que no será el principal problema de la protagonista del viral que acompaña esta noticia. Su padre ha cogido una caja y le ha mostrado lo que le dejará enherencia: dientes, pilas, un reloj y 17 euros.

"Si algún día me pasa algo quiero que sepas dónde está tu herencia", comienza diciendo el padre, que muestra a su hija una caja azul. "Lo primero, tus dientes, ¡todos tus dientes de leche!", bromea el padre. Lo siguiente en sacar de la caja son "cuatro pilas energéticas". "Ahora te ríes, pero el día de mañana cuando no tengáis luz o venga una guerra me lo agradecerás", afirma. Las sorpresas siguen: "Este es el primer reloj que se compró tu padre con su primer sueldo". "Y lo más importante, el dinero", dice el hombre, que procede a sacar bolsas con céntimos. En total, 17 euros.

"¿La herencia es únicamente para la afortunada o tiene que repartir entre los hermanos?", bromea Alfonso Arús. Puedes ver el divertido viral en el vídeo sobre estas líneas.