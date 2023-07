Si eres de esas personas que no tienen narices aenhebrar una aguja a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera... no te preocupes, porque no eres el único. Esto también le pasa a Angie Cárdenas y por eso la colaboradora lleva a Aruser@s este vídeo que es todo un éxito en TikTok y no es para menos.

"¿Sabías que para meter el hilo en el agujero basta con frotarlo varias veces sobre la aguja y solito va a terminar entrando?", explica la voz en off de este tutorial de @homosapienstv. Y además, solo hacen falta, como mucho, 10 segundos.

Casi todos los tertulianos aseguran que este truco les vendrá mucho mejor que el que usan habitualmente: chupar el hilo.

