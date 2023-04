Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el dardo que ha recibido Ramonxtu al llamar a un hombre en pleno directo de su programa. "Soy Ramón García, le llamo de programa de televisión 'En compañía'", explica el presentador al hombre, que le responde por sorpresa: "No tengo yo otra cosa que hacer que escucharte".

Pero la cosa no acaba ahí y es que el señor continúa: "Anda, vete por ahí donde no te conozcan". Unas palabras que no solo sorprenden en el programa sino también en el plató de Aruser@s, que cuentan cómo el hombre es del mismo pueblo que el resto de personas que se encuentran en el programa de Ramón García.

"Me sorprende que haya gente que desconozca el programa", destaca Alfonso Arús, que afirma que tiene muy buena audiencia y lleva muchos años.