La hija de esta mujer argentina se puso de parto y todo iba tan rápido que, a pesar de que llamó al 911 para pedir una ambulancia, no hubo tiempo para que llegaran a asistirla. Todo sucedió a tal velocidad que finalmente, la operadora del teléfono de emergencias tuvo que guiar a la futura abuela en este proceso, tal y como podemos ver en este vídeo emitido en Aruser@s, en el que se escucha la conversación que mantuvieron.

"Agarrá una sábana que tengas a mano para recibir al bebé", le dice con calma la profesional. "Fíjate si está corona, si tiene la cabecita fuera", le pide. "No, todavía no. Se le asoma como algo blanco", indica la señora. "Es la bolsa del bebé, vas a tener que romperla", le pide la operadora. "Rómpela con el dedo, no utilices tijeras ni nada de eso", advierte.

Finalmente, el bebé, una niña, nació sana y salva gracias a la milagrosa intervención de su abuela y la guía que recibió por teléfono.