La visita de El Gran Wyoming a laSexta Noche no pudo acabar sin la pregunta obligada sobre Esperanza Aguirre y el presentador no dudó en hablar claro sobre lo que piensa de ella.

"Ella peca siempre 'in vigilando', es decir, 'yo no me enteraba de que todos robaban alrededor, todos los que yo había nombrado yo no sabía absolutamente nada'", explicaba el humorista.

En esta línea aseguró que "es una señora que es tonta de 10 a 12 y el resto del tiempo exhaustivamente controladora". "Es decir, cuando te toman por gilipollas puedes hacer dos cosas, reirte o no. A mi no me hace ni puta gracia esta señora", zanjó el presentador de El Intermedio.

Otro momento destacado

La diputada de Vox Magdalena Nevado ha lanzado un desagradable ataque al director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, tras una de sus comparecencias.

"Fernando descanse usted, duerma, aféitese de vez en cuando y dúchese, el agua no muerte. Ánimo", lanzaba a través de twitter esta diputada, un mensaje que ya ha eliminado de la red social.