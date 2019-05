La polémica confesión de Roi Méndez sobre Eurovisión

Roi Méndez y Miriam Doblas, más conocida como Lola Índigo, visitaron el programa radiofónico de Dani Mateo, 'Yu, no te pierdas nada'.

Durante la entrevista, el cantante hizo una confesión sobre el festival europeo de la canción que dejó alucinados a los colaboradores: "No me gusta Eurovisión, lo odio, ya lo he dicho".

"Nos dirán 'no os gusta Eurovisión porque siempre perdéis', pues claro", añade Dani Mateo.

