El humorista Raúl Pérez y el presentador Andreu Buenafuente realizan un divertido vídeo en el que Pérez imita al político de Unidas Podemos Pablo Echenique.

"A las cloacas del Estado no me he podido bajar porque no tienen rampa de acceso, son muy listos los cabrones", destaca Pérez, quién además, señala que ha destapado "el mayor caso de niños robados": "Carmena, devuélvenos a Errejón".