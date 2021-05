Alfonso Arús ha tirado de ironía para lanzarle un 'dardo' a la colaboradora de Aruser@s Patricia Benítez sobre su "estrés" en el trabajo.

"No puedes llevarte todo el trabajo a casa. Eres tan dedicada al trabajo, que te lo llevas todo a casa y luego a tu perro le pilla un ataque de estrés", le ha dicho en pleno directo. Y es que, según una noticia que ha presentado, las mascotas pueden absorber el estrés de sus dueños.

Tras estas declaraciones que han causado las risas del resto de colaboradores, Patricia Benítez le ha dicho: "Yo soy tranquilita, no me llevo nada a casa. Me estreso poco".

Otros momentos destacados

Alfonso Arús ha asegurado que hay estudios que señalan que hay ejercicios físicos que permiten, sobre todo a las mujeres, alcanzar el orgasmo. Ejemplo de ello, según ha apuntado, es el spinning, los abdominales o las pesas. Algo que ha sorprendido mucho a las colaboradoras del programa, que incluso lo han puesto en duda.

Además, ha presentado una noticia sobre los beneficios de mantener relaciones sexuales después de comer y dormir la siesta. Pero, ¿qué piensan los colaboradores de Aruser@s sobre ello? El momento, en el vídeo inferior: