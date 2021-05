Alfonso Arús ha presentado una noticia al arrancar Aruser@s que ha indignado a todos los colaboradores del programa. Y es que varias aerolíneas estadounidenses, según 'New York Post', se plantean empezar a pesar a los pasajeros antes de embarcar para asegurar que no se excede el peso máximo que puede soportar un avión.

Se trata de una medida que no ha sentado bien ni a Alfonso Arús ni a sus compañeros. "Esto sí que no. Vas con la ilusión y todo preparado para irte de vacaciones y te dicen 'has engordado 6 kilos'. Que pesen las maletas, que son las que desequilibran de verdad", ha apuntado al respecto.

Por su parte, María Moya ha recordado que "si ya de por sí el viaje de vuelta se hace duro y estás de bajón, encima que te digan que estás más gordo...". Una opinión que también comparten Marc Redondo, Tatiana Arús, Patricia Benítez y Angie Cárdenas.

Otros momentos destacados

Alfonso Arús ha asegurado que hay estudios que señalan que hay ejercicios físicos que permiten, sobre todo a las mujeres, alcanzar el orgasmo. Ejemplo de ello, según ha apuntado, es el spinning, los abdominales o las pesas. Algo que ha sorprendido mucho a las colaboradoras del programa, que incluso lo han puesto en duda.

Además, ha presentado una noticia sobre los beneficios de mantener relaciones sexuales después de comer y dormir la siesta. Pero, ¿qué piensan los colaboradores de Aruser@s sobre ello? El momento, en el vídeo inferior: