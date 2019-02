El 'zasca' de David Broncano a Risto Mejide y Laura Escanes: pone una foto del matrimonio en el juego '¿Familiares o pareja?'

En el juego '¿Familiares o pareja?' del programa 'La Resistencia', su presentador, David Broncano, enseña una foto del matrimonio formado por Risto Mejide y Laura Escanes.

El concursante debe decir si le parece que son pareja o, por el contrario, son familia. El público, que lo tenía claro, gritaban irónicamente "familiares".

El 'zasca' de Yolanda Ramos a Pedro Almodóvar: "Aprendí más con José Corbacho que con él"

La actriz Yolanda Ramos sorprende con su 'zasca' al director del cine Pedro Almodóvar: "Me da lo mismo que se enfade y no me llame". Arusitys lo analiza en este vídeo.

El 'zasca' de Silvia Abril a Buenafuente tras presentar los Goya: "Tú estabas para cubrir la cuota masculina, que si no los de Vox se enfadaban"

La pareja ha intercambiado varios 'dardos' en referencia a sus intervenciones presentando esta edición de los Premios Goya.