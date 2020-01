Mercedes tenía que cuidar al perro de su sobrina durante las vacaciones de Navidad, para su sorpresa, la mascota venía con manual de instrucciones, hecho por la pequeña.

Milo es un can que, según las indicaciones, "es mal nadador" y "si come cualquier cosa vomita". Por eso la niña de tan solo 10 años no ha dudado en escribir a su tía una serie de pautas para sus cuidados.

Estas recomendaciones, tituladas 'Cuidados de Milo' van acompañadas de dibujos hechos por la sobrina de Mercedes.

El manual ha conquistado a miles de personas a través de Twitter y su viralidad ha hecho que la tía de la pequeña publique a lo largo de las vacaciones vídeos que demuestran que está cumpliendo todas las indicaciones del mismo.

Otros contenidos relacionados

En Aruser@s hemos visto más vídeos emotivos de niños con sus perros, como la reacción que tuvo un niño cuando su madre le regaló un cachorro. En las imágenes el pequeño se tira al suelo emocionado al ver a su nueva mascota.

En el programa mostraron otro vídeo de un niño emocionado al recibir como regalo un cachorro. Cuando el pequeño abre los ojos y se da cuenta de que su regalo es un perro, rompe a llorar de la emoción.