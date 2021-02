Aruser@s ha intercambiado las voces de Alberto Chicote y Pablo Laso para comprobar cómo sonaría una bronca del entrenador del Real Madrid en un descanso del partido con la voz del cocinero.

"Os dije que necesitabais concentración, que me va a dar un ataque. Escúchame de una vez, o esto termina como una mierda. Eres el peor tío que me he encontrado en Pesadilla en la Cocina", escuchamos en uno de los tiempos del partido.

El equipo del programa ha hecho lo mismo a la inversa para ver cómo quedaría una bronca del técnico blanco en el programa de Chicote. En este vídeo de Aruser@s puedes escuchar este divertido doblaje.

