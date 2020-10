Entrevista a Dani Martín en Aruseros. El cantante presenta su nuevo disco 'Lo que me dé la gana', "un permiso de todo lo que ha gustado y he imitado desde que era niño". "Me siento bien rapeando, me siento bien cantando rumba y pop acompañado de Juanes, Camilo, Sabina...", explica el artista, que ha dedicado un tema a su hermana Miriam.

"Es una canción escrita desde la sonrisa, para contarle a mi hermana que me encantaría que pudiera estar viviendo y disfrutando todo lo que me está pasando. También lo que les está pasando a mis padres en su jubilación, que mi madre está estudiando arte dramático", confiesa el cantante.

Pero, ¿cómo le ha sentado el confinamiento? Dani Martín reconoce que le ha enseñado a estar más tiempo consigo mismo. "Me caigo bien a ratos, me doy mucha caña. Es cierto que no creerme el rey del mundo me ha salvado en muchos momentos", apunta. Considera que "es tiempo de construir y de abrazarnos, no de hacernos peinetas unos a otros".