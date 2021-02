Los colaboradores de Aruser@s se han lanzado varios 'dardos' tras las declaraciones que ha hecho Alfonso Arús sobre las invitaciones a las bodas. Y es que el presentador ha comparado tener que asistir a un evento de este tipo con ser presidente de una mesa electoral.

"Para mí ir a una boda es como ser presidente de una mesa electoral. Tienes la misma sensación cuando te llega la invitación que cuando te llega la notificación de Correos. Además, tienes que pasarte allí las mismas horas", ha dicho durante el programa.

Unas declaraciones que han sorprendido a la colaboradora Alba Gutiérrez, que se casará pronto con su pareja. "No es obligatorio ir, seguro que luego me criticáis por la espalda si no os invito", ha señalado al respecto. Al escuchar esto, el presentador le ha contestado: "A la tuya voy encantado".

Otros momentos destacados

Alfonso Arús también ha sorprendido a los colaboradores del programa con unas imágenes antiguas, de una fiesta a la que asistieron algunos de ellos antes de la pandemia de coronavirus.

En otro programa, Sebastián Maspons recibió una pequeña descarga en pleno directo. El tertuliano se encontraba comentando una noticia que acababa de presentar Alfonso Arús cuando ha recibido un calambre de la silla en la que estaba sentado.