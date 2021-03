Mar Torres, exnovia de Froilán, ha sufrido un nuevo calvario al ser abandonada por un amigo en una gasolinera a 70 kilómetros de Madrid.

"He empezado a discutir con un amigo mío con el que nos hemos ido al campo, que se llama Ramón Martín, y ha decidido dejarme tirada en una gasolinera a 70 kilómetros de Madrid tirada con las maletas. Ha cogido y se ha largado", ha explicado ella misma en un vídeo que puedes ver en esta noticia.

"Gracias a dios que hay gente buena, me ha ayudado, lo ha visto todo, me ha cogido las maletas y me ha llevado a casa", ha dicho la joven.